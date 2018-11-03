Öğrencilerden hastalara anlamlı ziyaret

Şehit Bekir Oruçtutan İlkokulu 2-A sınıfı öğrencileri, Besni Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunarak gül takdim etti. Sınıf Öğretmeni Davut Yılmaz ile birlikte hastaları ziyaret eden öğrencileri gören hastalar hem moral buldu, hem de duygulandı. Gül takdim eden öğrencilere hastalar sarılarak teşekkür etti. Hastalarla yakından ilgilenen minik öğrenciler bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için dua etti.

"Gül Kokulu Geçmiş Olsun" proje kapsamında hem hastanede yatan hastalara moral vermek, hem de çocuklara hasta ziyareti bilincini kazandırmak için böyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Şehit Bekir Oruçtutan İlkokulu 2-A Sınıf Öğretmeni Davut Yılmaz, "Sınıfımızda 36 öğrencimizin her biri yatan hastalarımıza öncelikle geçmiş olsun temennisinde bulundu. Sonra da birer tane gülü hastalarımıza takdim etti. Hastane ziyaretimiz sırasında çok duygusal anlar da yaşandı. Eğitim ve akademik başarı ile beraber çocuklarımızı toplumun dinamikleri ile uyumlu, milli ve manevi değerlerine bağlı, insanlığın ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu meziyetlere sahip bireyler olmalarını sağlamak amacıyla yapılan faaliyetlerin bütünü olması yönüyle ziyaretimiz, bu bütüncül eğitimin bir parçasıdır diye düşünüyorum” dedi.

Öğretmene ve öğrencilere bu güzel etkinlikten dolayı teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ise, “Öncelikle bizi bir yapan değerlerimizdir. Bu denli köklü bir geçmişimize bu nedenle sahibiz. Öğrencilerimizin yapmış olduğu bu üstün davranış, büyüklere saygı, hasta ziyareti, vefa gibi toplumumuza has özelliklerdir. Bu sebeple bu duyguyu öğrencilerimize yaşatan öğretmenimize, diğer arkadaşlarına örnek olan 2-A sınıfı öğrencilerimize çok teşekkür ederim" diye konuştu.