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Öğrencilere için ücretsiz sabah çorbası ikramı başladı

Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin rahat ve huzurlu bir ortamda daha verimli bir şekilde eğitim-öğretim görebilmesi adına gerçekleştirdiği hizmetlerine ara vermeden devam ediyor.


Ders motivasyonun artması ve daha verimli olmaları için öğrencilerinin tok karnına derse girebilmeleri adına Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi Cendere Ana Giriş kapısında hafta içi her gün sabah 07:00 ila 08:30 saatleri arasında öğrencilerimize ücretsiz çorba ikramı bu yıl da devam ediyor.


Adıyaman Üniversitesi Turizm Uygulama Otelinin deneyimli aşçıları tarafından yapılan çorba sıcak şekilde öğrencilere ikram edilirken ücretsiz sabah çorbası ikramında günde beş yüz bardak civarında çorbanın ikram edildiği bildiriliyor.

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