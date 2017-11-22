Öğrencilere meyve yeme alışkanlığı kazandırılıyor

Adıyaman Borsa İstanbul İlkokulu tarafından meyve sevmeyen öğrenciler için ‘Okul Manavı’ uygulaması başlatıldı. Öğrencilerin sağlıklı beslenmeleri ve meyve yemelerini özendirmek için başlatılan proje öğrencilerin yoğun ilgisini görüyor. Her hafta bir gün öğrencilere ‘okul manavında’ ücretsiz meyve dağıtılıyor. Okul koridoruna kurulan manav reyonuna kasa kasa getirilen meyveler, öğrencilere tek tek veriliyor. Mandalina ve elma ikram edilen öğrenciler, meyve alabilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Büyük ilgi gören projeden hem öğrenciler hem de veliler memnun. Okul Müdürü Nihat Kaplan, meyve sevmeyen öğrencilere meyve yeme alışkanlığını kazandırmaya başladıklarını belirterek, uygulamanın büyük ilgi görmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Nihat kaplan, “Öğrencilerimizin meyve alışkanlığını kazandırmak amacıyla ücretsiz okul manavı projemize öğrencilerimizin rağbet etmesi ve velilerimizin olumlu tepkisi bizleri çok sevindirdi. Öğrencilerimizin hafta bir gün manavdan ücretsiz meyve yemesini istiyoruz. Evde meyve yemeyen öğrencilerimizin arkadaş ortamında yemesini istiyoruz. Bu proje ile bunu başardık” dedi.

Öğrenciler de uygulamayı çok sevdiklerini belirterek, devam etmesini istediler.