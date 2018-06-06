Öğrencilere teknoloji ve madde bağımlılığı anlatıldı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi tarafından yürütülen Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı tarafından desteklenen ‘Gençsen Geleceksin’ Projesi kapsamında Psikolog Muhammed Nurullah Demir tarafından Adıyaman Fen Lisesi öğrencilere yönelik ‘Teknoloji ve Madde Bağımlılığı’ hakkında seminer verildi.

Adıyaman Fen Lisesi Konferans Salonunda verilen seminere Adıyaman Yeşilay Cemiyeti Şube Başkanı Hakan Özöncel, Adıyaman Fen Lisesi müdürü Muharrem Aytekin, Psikolog Muhammed Nurullah Demir, okul idaresi, öğretmen ve çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrencilere uyuşturucu madde bağımlılığı ve uyuşturucunun zararları konusunda bilgi vererek uyarılarda bulunan Psikolog Muhammed Nurullah Demir, bağımlılıkta ilk hedefin çocuklar ve gençler olduğuna dikkat çekti.

Öğrencilerin bağımlılık konusunda daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Demir, “Bağımlılık geçici bir rahatsızlık değildir, ancak tedavi edilerek düzeltilebilen bir hastalıktır” diye konuştu.

Seminer sonunda Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel tarafından Psikolog Demir’e, vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür plaketleri takdim etti.