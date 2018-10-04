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Öğrencilere trafik eğitimi verdi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından 6.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından 6.sınıf öğrencilerine trafik eğitimi verildi.


Kuru Geçit Ortaokulu öğrencilerine trafik eğitimi veren polis ekipleri öğrencilere trafik kuralları, yayaların dikkat etmesi gereken kurallar, okul servis araçlarında yolculuk esnasında uyulacak kurallar, trafik kazalarının sonuçları, kazalardan korunmak için yapılması gereken kurallar anlatıldı.


Polis ekipleri trafik kuralları olmaması durumunda trafikte daha çok kaza ve karmaşa olacağını da belirttiler.

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