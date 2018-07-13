Öğrencilerin hazırladığı 6 proje onaylandı

Müdür Tünçmen, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Gençlik Projeleri Destekleme Programı 2018-1 basamağı kapsamında sunulan 18 projenin 6’sı kabul edildiğini vurguladı. Müdür Tünçmen, “Okullarımızın, yenilikçi, üretebilen, milli ve manevi duygulara sahip bireylerin yetiştirilmesine yönelik Gençlik Merkezi ve Spor Bakanlığına sunduğumuz 6 proje onaylandı. Öğrencilerimiz, gözetmen öğretmenlerimiz eşliğinde birbirinden güzel 18 proje hazırladı. Hazırlanan projeleri Gençlik ve Spor Bakanlığımıza sunduk. Bunların 6’sı şuan kabul edildi. Öğrenci gruplarımızın böylesine güzel projeleri hazırlaması ve hazırlanan projelerin onaylanması da bizim açımızdan büyük bir onurdur. ‘Teknolojiyi Seven Parmak Kaldırsın’ projesi ile öğrencilerimiz, robotik kodlama dersliğinde robot tasarımı ve robot kodlamasını öğrenecek. Burada tasarlayacakları robota yazdıkları kodlar ile günlük hayatı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için projelere imza atacaklar.

‘Bir Fikrim Var’ projesiyle öğrencilerimiz, projenin hazırlanması, sunulması ve ilgili kuruma iletilmesi hakkında gerekli donanıma sahip bireyler olacak. Burada eğitimi tamamlayarak başarılı olan öğrencilerimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin milli silah envanterini sağlayan Aselsan ve insansız hava araçlarını üreten firmayı ziyaret edecek. ‘Kitabımı Okuyorum, Yazarıyla Buluşuyorum’ projesiyle öğrencilerimiz kitap okuyacak. Daha sonra okudukları 3 kitap yazarıyla buluşma imkanına sahip olacak. Kitap yazarına okudukları kitap hakkında çeşitli sorular sorma imkanına sahip olabilecek. ‘Ecdada Selam Olsun’ projesi öğrencilerimizin milli ve manevi duygularını canlı tutacak. Projeyle birlikte tek vatan, tek millet inancı ve tarih şuurunu bilen, dilini doğru ve etkin kullanabilen bireyler yetişecek.

‘Akıllı Sınıf’ projesiyle de 3 boyutlu gözlükler ile ders görme imkanına sahip olacak. 3 Boyutlu görüntünün oluşumuna imkan sağlayan derslikte öğrencilerimiz, kullanacakları 3 boyutlu gözlükler ile ders işleyecek. Öğrencilerimizin sağlıklı ve daha mutlu bir hayata yönlendirmek amacıyla ‘Sporla Bağlan Hayata’ gereken imkanı verecek. Bu projeyle öğrencilerimiz spor faaliyetlerini yapmalarını için gereken alt yapıya sahip olabilecek. Proje kapsamında öğrencilerimiz açılan spor kurslarında, Futbol, voleybol, basketbol gibi spor dallarını öğrenerek kendisini geliştirme imkanına sahip olacak. Çeşitli spor etkinlikleri düzenlenerek öğrencilerimizin spor faaliyetleri desteklenecek. Projelerin hazırlanmasında emeği geçen öğrencilerimize, okul idarecilerine, yetkililere ve ARGE birimimize teşekkür ederim” diye konuştu.