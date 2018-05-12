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12 Mayıs 2018 14:26

Öğrencilerin resimleri kaldırımda sergilendi

Adıyaman Cumhuriyet İlkokulu 2-A sınıfı öğrencileri tarafından yapılan resimler kaldırımda sergilendi.

Öğrencilerin resimleri kaldırımda sergilendi

12 Mayıs 2018 14:26


Adıyaman Müze Müdürlüğü ve Cumhuriyet İlkokulu önündeki bahçe korkuluklarına mandallar ile tutturulan resimler kaldırımda yürüyen insanların ilgisini çekti. Vatandaşların beğenisini toplayan resimler vatandaşlar tarafından tek tek incelendi.


Sınıf Öğretmeni Mehmet Demirbay öncülüğünde kaldırımında 27 öğrenci tarafından yıl içerisinde yapılan 400’ün üzerine resim sergilendi.


Sınıf Öğretmeni Mehmet Demirbay, amaçlarının çocukların zihinlerinde güzel bir anı bırakmak olduğunu belirtti.


Sergiyi gezmeye gelenlere marul ve şeker ikramında bulunuldu.




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