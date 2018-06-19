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19 Haziran 2018 16:14

Öğretmenler konser verdi

Adıyaman’da öğretmenlerden oluşan koro, seminer arası konser verdi.

Öğretmenler konser verdi

19 Haziran 2018 16:14


Yaz dönemi hizmet içi eğitim seminerlerine katılan öğretmenler düzenlenen konser ile stres attı. Tamamı öğretmenlerden oluşan müzik korosu, Mahmut Yıldırım şefliğinde birbirinden güzel şarkıları seslendirdi.


Türkiye Petrolleri salonunda öğretmenler korosu tarafından verilen konsere Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ve öğretmenler katıldı.


Türk halk müziği ağırlıklı eserlerin seslendirildiği konser öğretmenler tarafından büyük beğeni topladı.


Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, koro üyelerini tebrik etti.




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