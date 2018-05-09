Öğretmenler ortak 15 Temmuz sergi açtı

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Görsel Sanatlar öğretmenlerinin düzenlediği 15 Temmuz Milli İrade Temalı resim sergisinin açılışını Adıyaman Vali Yardımcısı Adel Kaya, Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç tarafından açılışı yapıldı. Halk eğitim salonunda açılışı yapılan sergide, 15 öğretmenin çizdiği 30 resim sergilendi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç, “Halk Eğitim Merkezi Görsel Sanatlar öğretmenlerinin düzenlediği 15 Temmuz Milli İrade Temalı resim sergisinde birbirinden anlamlı eserler sergilendi. Yaklaşık 15 öğretmenimiz tarafından yapılan 30 eser sergileniyor. 15 Temmuz ruhunu diri tutmak amacıyla bu sergi açıldı. Ortaya çıkan eserlerin her birinin ayrı bir güzelliği ve anlamı var. 15 Temmuz’un karanlık gecesinden aydınlık sabaha çıkarken 250 insanımız şehit oldu, Allah rahmet eylesin. 1200 civarında gazimiz oldu, onlara da Allah’tan şifa diliyorum, vatan söz konusu olunca gerisi çok önemli değil. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.