Öğretmenlerden örnek davranış

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde öğretmenler eğitim ödenekleri ile öğrencilerine okul forması alarak örnek bir davranış sergilediler.

Samsat ilçesi Örentaş Mahallesinde bulunan Şehit Yusuf Atal İlk ve Ortaokulunda görevli idareci ve öğretmenler, Okul Müdürü Haci Yusuf Uncu'nun organizesinde, aralarında para toplayarak okul mevcudu olan 108 öğrencinin tamamına okul forma takımı alarak dağıttılar.

Dağıtım törenine Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Süleyman Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ile bazı kurum amirleri katıldı.

Programda bir açıklama yapan Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, örnek alınması gereken bu davranışlarından dolayı okul müdürü ve diğer eğitimcileri kutladı.

Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat ise yaptığı açıklamada, Şehit Yusuf Atal İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin böylesi duyarlı eğitimcilere sahip olmalarından dolayı çok şanslı olduklarını belirtti.

Başkan Fırat, "Okulda görevli 15 eğitimci 108 öğrenciyi giydirmiş olmaktadırlar. Bu davranış alkışlanacak bir durum. Öğretmenlerimiz sadece bilgilerini paylaşmıyor adeta etmeklerini de paylaşıyorlar öğrencileri ile. Hepsini tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz sene başında masanın üzerinde kitaplarının yanında formalarını da görmüş oldular. İnşallah bu eğitimcilerimiz örnek alınır ve bir kampanya şeklinde dalga dalga ülke geneline yayılır" diye konuştu.