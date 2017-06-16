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16 Haziran 2017 13:38

Öğretmenlere ‘Bütçemi yönetebiliyorum’ konulu seminer verildi

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Türkiye Ekonomi Bankası arasında düzenlenen protokol gereği ‘Bütçemi yönetiyorum’ projesi kapsamında Adıyaman’da, görev yapan öğretmenlere seminer düzenlendi.

Öğretmenlere ‘Bütçemi yönetebiliyorum’ konulu seminer verildi

16 Haziran 2017 13:38


Adıyaman genelinde bulunan okullarda görev yapan öğretmenlere, ‘Bütçemi yönetebiliyorum’ konulu seminer kapsamında Adıyaman İmam Hatip Ortaokulunda bir araya gelen öğretmenlere Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç tarafından verildi.


Verilen seminer sonrasında açıklamalarda bulunan Özbilgiç, “Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Türkiye Ekonomi Bankası iş birliği protokolü çerçevesinde ‘Bütçemi yönetebiliyorum’ projesini ilimizde görev yapan öğretmenlerimize paylaşıyoruz. Esas amacımız Bizler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak yönetici, öğretmen, kadrolu usta öğretmenlerle birlikte ilimiz geneli bütün okullarımızda görev aldık. ‘Bütçemi yönetiyorum” ile ilgili bir farkındalık oluşturmak için yola çıktık.


‘Bütçemi yönetebiliyorum” projesiyle bizler, kredi kartları nasıl kullanılır, nasıl tasarruflar yapıla bilir, aile bütçesini nasıl yönete biliriz. Devletlerin, kurumların, bireylerin, ailelerin nasıl bütçe yapmalarıyla ilgili öğretmenlerimizi bilgilendiriyoruz. Öğretmenlerimizi bu konuyla ilgili bilgilendiriyoruz” ifadelerini kullandı.




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