Öğretmenlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası Gereği Besni ilçesinde görev yapan 900 öğretmene ve eğitim çalışanlarına yönelik yasa gereği iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi.

Besni ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanı Ergün Kılıç tarafından verilen eğitimde, iş güvenliği nedir, iş güvenliğinin temel riskler çıkmadan öğrenilmesi, acil durumlarda ne yapılmalı, personel sağlığının yaptığı işe uygunluğu, iş yerine özgü tehlikeler, çalışanların iş güvenliği hakkında bilinçlendirilmesi, temel ilk yardım eğitimi, meslek hastalıkları gibi konular ele alındı.