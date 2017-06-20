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20 Haziran 2017 15:32

Öğretmenlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Adıyaman’ın Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede görev yapan öğretmen ve eğitim çalışanlarına yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Öğretmenlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

20 Haziran 2017 15:32


6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası Gereği Besni ilçesinde görev yapan 900 öğretmene ve eğitim çalışanlarına yönelik yasa gereği iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi.


Besni ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanı Ergün Kılıç tarafından verilen eğitimde, iş güvenliği nedir, iş güvenliğinin temel riskler çıkmadan öğrenilmesi, acil durumlarda ne yapılmalı, personel sağlığının yaptığı işe uygunluğu, iş yerine özgü tehlikeler, çalışanların iş güvenliği hakkında bilinçlendirilmesi, temel ilk yardım eğitimi, meslek hastalıkları gibi konular ele alındı.




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