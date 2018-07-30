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30 Temmuz 2018 16:42

Öğretmenlerin alan değişikliği talebiyle ilgili açıklama

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, öğretmenlerin alan değişikliği talebiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Öğretmenlerin alan değişikliği talebiyle ilgili açıklama

30 Temmuz 2018 16:42


Hiç bir öğretmenin istemediği alanda zorunlu olarak kalmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Deniz, meslek liseleri aleyhine katsayı kaynaklı alan daralması yüzünden 28 Şubat’ın faturasını hala yaşayan ve alanı dışında sınıf öğretmenliği yapan birçok öğretmen bulunduğunu söyledi.


Öğretmenlerin alan değişikliği ile ilgili taleplerinin tam ve doğru biçimde anlaşılmadığının belirten Deniz, " Öğretmenin huzursuz olduğu ve eş tayini yapamadığı için zorunlu branş değişikliği yapması dahil, istihdamının alan dışında yapıldığı yerde kendini verimsiz görmesinden kaynaklanan bir sonuçtur. Eğitimde öğretmen verimliliğinin arttırılması ve çalışma huzurunun sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığı alan değişikliği talebini gündeminden düşürmemelidir. Alan değişikliği isteğinin yerine getirilmesi devlete kereminden bir şey kaybettirmez. KİK toplantılarında sürekli gündeme getirilen ve KİK tutanaklarında yer verilen bu talep karşılanmalıdır. Alan değişikliği talebi bir fantezi değil. 28 Şubat sürecinin dayatmaları sonucu gelinen noktada bir karşı duruş, verimlilik endişesiyle doğmuş doğal bir taleptir” diye konuştu.




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