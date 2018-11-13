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Öğretmenlerin bulunduğu otomobil dereye yuvarlandı: 5 yaralı

Adıyaman’da, okula giden öğretmenlerin içerisinde bulunduğu otomobilin kontrolden çıkarak dereye yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, okula giden öğretmenlerin içerisinde bulunduğu otomobilin kontrolden çıkarak dereye yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılara müdahale eden bir sağlık görevlisi de dereye yuvarlanarak yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'dan Kömür beldesine bağlı Yassıkaya ile Serintepe ilkokullarına giden öğretmenlerin bulunduğu Cengiz T. idaresindeki 34 UA 9073 plakalı otomobil, Kömür beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Cengiz T., Yılmaz Çetinkaya, Sibel Öztürk ve İpek Arısan yaralandı. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen acil sağlık görevlisi Ahmet Yiğit, yaralılara müdahale etmek istediği esnada dengesini kaybederek dereye yuvarlandı. Kazada yaralanan öğretmenler ile yaralı öğretmenlere müdahale etmek isterken düşerek yaralanan sağlık görevlisi yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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