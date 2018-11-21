Öğretmensiz sınav uygulaması hayata geçirildi

Adıyaman'da ilk kez Zey Ortaokulu'nda uygulanmaya başlanan ‘öğretmensiz ve gözetmensiz' sınav uygulaması ile öğrenciler sınava giriyor. Öğrenciler öğretmen olmadan yazılı sınavlarına giriyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Bir okul gözetmensiz sınav yapsın ve ben varım desin" açıklamasının ardından Zey Ortaokulu uygulamayı hayata geçirdi. Okul idaresi ve öğretmenler tarafından yapılan toplantı sonrası öğrencilerin birbirine ve öğretmenlerine güvenin artması nedeniyle gözetmensiz sınav sistemine geçildi. Okulda yazılı sınava giren öğrenciler, öğretmenleri olmadan sessiz bir şekilde sınavlarını girdi.

Uygulama ile birlikte öğrencilerden olumlu bir dönüşler olduğunu söyleyen Okul Müdür Yardımcısı Ramazan Ünal, ülkemizi yönetecek gençlere güvendiklerini söyledi.

Zey Ortaokulu'nun Türkiye'de bu uygulamayı hayata geçiren ikinci okul olduğunu öğrenildi.