‘Okul' kitabında okul ile toplum ilişkisi konu edildi

Sosyolog Murat Sertpolat'ın ilk kitabı olan ‘Okul'da sürdürebilir bir sosyal öğrenme alanı olarak okulun, ilişkisel sosyoloji perspektifinden okul toplum ilişkisi ele alınıyor.

Mayıs ayında piyasaya sürülen ‘Okul' isimli kitabın gelirini yazar Murat Sertpolat, ihtiyaç sahibi ailelere bağışladı. Kitap okuyucular tarafından büyük beğeni topladı. Birçok kitap satış noktasında kitabın satışı yapılıyor.

Sosyolog Yazar Mura Sertpolat, okulunun sürdürebilir bir sosyal öğrenme alanı olduğunu belirterek, “Okulun ne olduğunu, işlevini, sosyolojik ve kuramsal yaklaşımlarla ‘okul-eğitim' ve ‘okul-toplum' ilişkisini inceledim. Okul temel işlevlerin bir tanesi ise bireyin sosyalleşmesini sağlamaktır. Okul bir sosyal öğrenme alanı olarak bireyi yeni kazanımlar elde etmesi için karmaşık bir alandır.

Toplumsal bütünü oluşturan her parça birbiriyle bağlantılıdır. Sosyal öğrenme alanı olarak okul, birbiriyle ilişkili içinde olan bireylerin karşılıklı olarak etkilemekte ve davranış kalıpları kazandırmaktadır. Okul ve toplum ilişkisi bağlamında okul kurumu toplumda işlevselliği olan bir sosyal yapıdır. İlişkisel sosyoloji perspektifden okul insan ilişkilerin karmaşıklaştığı, örf, adet, gelenek, düşünce ve yaşam tarzı, ideoloji, grup aideti, mesleki kazanım, olumlu ve olumsuz davranış örüntüleri yaratmaktadır” diye konuştu.