Okul müdürlerine madde bağımlılığına karşı uyarıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından madde bağımlılığı konusunda okul müdürleri bilgilendirildi.

Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen toplantıda Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme Faaliyetleri Büro Amirliği polis memurlarından Mehmet Kılboz, bağımlılık yapan zararlı maddeleri sunum şeklinde anlatarak il emniyet müdürlüğünün bu maddelere karşı yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kılboz, madde bağımlığında korunması hususunda ailelere büyük görevlerin düştüğünü belirterek çocukların sportif faaliyetlerini desteklemesini, okul ile olan ilişkilerini güçlendirerek çocuğunun gelişimini takip etmesi gerektiği söyledi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner, madde bağımlılığı karşı aile ve öğretmenlere büyük görevlerin düştüğünü belirterek, aile ve çocukların insan hayatını mahfeden maddelere karşı bilinçlenmesi gerektiği vurguladı.

Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programa, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner, okul müdürleri ile psikolojik danışmanlık ve rehber öğretmenleri katıldı.