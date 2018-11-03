Okul sporları değerlendirme toplantısı Besni'de yapıldı

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şubesi tarafından organize edilen okul sporları değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapıldı.

Besni SODES Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ömer Faruk Dursun, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Akdoğan, Okul Sporları İl Temsilcisi Zeynel Abidin Deneri ve ilçe, merkez, belde ve köylerinde görev yapan beden eğitim öğretmenleri katıldı.

Toplantıda 2017-2018 okul spor faaliyetleri değerlendirilirken, değişen kurallarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda konuşan Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, "İl genelinde lisanslı öğrenci sayımız il genelinde yüzde 27 ile birinci sıradayız. Bu bizim için gurur verici. Bu da demek oluyor ki, biz bu işe önem veriyoruz. Biliyorsunuz ki yeni Milli Eğitim Bakanımız da bu konuda çok güzel vurgularda bulunuyor. Özellikle sosyal ve kültürel faaliyetler ile sportif faaliyetler çok önemlidir. Bizim en önemli sıkıntılarımızdan birisi de özellikle akademik çalışan okullarımızda yeri geldiği zaman hocam bu işi yapacağına biraz daha ders çalışsa gibi bir takım yakınmalarda bulunuyor. Başarılı bir öğrenci aynı zamanda sportif alanda da başarılı olabilen öğrencidir. Biz öğrencimizi bütün alanlarda düşünmeliyiz. Eğer böyle düşünmezsek, sportif alanlara da önem vermezsek olmaz” dedi.

Demirel, “Biz sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal bir takım etkinlikleri ön plana çıkarmazsak, cep telefonu ile haşır neşir olan, başka bir şey ile uğraşmayan bir gençlik karşımıza çıkar ki, buda bizim için gerçekten sorundur. Bu manada beden eğitimi öğretmenlerimizin işinin çok yoğun, sıkıntılı ve sorunlu olduğunu biliyorum. Ama sizler bizim için çok önemlisiniz. Yapmış olduğunuz faaliyetler de bizim için çok değerli. Hem ilçemizin tanıtımında, hem okullarımızın tanıtımında bir istatistik yaptığımız zaman bizim en önemli göstergelerimizden bir tanesi oluyorsunuz. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında okul sporları bazında inşallah güzel faaliyetlerimiz olur ve devamında da güzel başarılarımız da olur. Ama her şeyin ötesinde katılmak çok önemli. Bizler öncelikle öğrencilerimize alt yapıya önem vermek durumundayız. Mutlaka birçok yetenekli öğrencilerimiz vardır ve bizim bunları ortaya çıkararak Türk sporuna sunmamız gerekiyor. Bizim üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Ben şimdiden çalışmalarınızda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.