Adıyaman'da 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı okul sporları değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında geçen yılın faaliyetleri değerlendirilerek, 2018-2019 döneminde gerçekleştirilecek faaliyetler ve sistemde yapılan değişiklikler hakkında bilgiler verildi.

Düzenlenen toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç, il milli eğitim müdür yardımcıları, okul müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri antrenörler ve federasyon il temsilcisi katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 14-16 Ekim 2018 tarihleri arasında Afyon'da düzenlenen 2017-2018 sezonu Okul Sporları Teknik Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısında Adıyaman'ın istatistiklerde tüm illeri geride bırakarak, genel değerlendirme tablosunda Türkiye 2.si olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde spor faaliyetlerinde büyük bir başarıya imza attıklarını belirten Keleş, “2017 - 2018 sezonunun da ilimizde 33 farklı branşta 186 kategoride 29 bin civarında öğrencimizin spor faaliyetlere katılımını sağladık. Böylesine önemli bir artış ilimizin Türkiye 2.'si olmasına vesile olmuştur. Bu başarıda emeği geçen tüm antrenörlerimize kurum çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni dönem spor faaliyetlerinde aynı başarıyı artırmak için daha fazla çalışacaklarına dikkat çeken Keleş, “Yapılacak çalışmalarla, öğrencilerimizin Türkiye çapında önemli başarılar sağlayacağına inanıyorum. 2018-2019 eğitim öğretim yılının başta ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını ve başarılı geçmesini diliyoruz. Okul sporlarına daha fazla katılım sağlanması, çocuklarımızın sporla buluşması, yetenekli öğrencilerin ortaya çıkması ve bunları en iyi şekilde değerlendirilmesini temennisi içersindeyiz. Yapılacak çalışmalarla, öğrencilerimizin Türkiye çapında önemli başarılar sağlayacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ise, “Gençlik ve spor il müdürlüğü ile birlikte öğrencilerimizin ve siz değerli öğretmenlerimizin her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isterim. 2017 -2018 eğitim öğretim yılında yaptığınız okul sporları faaliyetlerinde gösterdiğiniz çalışmalardan dolayı hepinize teşekkür ederim. 2018-2019 Eğitim öğretim yılında yapılacak okul sporları faaliyetlerinin başarılı geçmesini temenni ediyor, okul sporları organizasyonunda emeği geçen başta gençlik ve spor il müdürlüğüne ve siz değerli öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye konuştu.