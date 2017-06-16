Okul sporlarından derece yapan öğretmenlere teşekkür belgesi

Okul Sporları küçükler, yıldızlar ve gençler (kız-erkek) olmak üzere 6 farklı kategoride 214 farklı spor faaliyetiyle sezonu tamamladı. Kasım 2016 tarihi itibariyle başlayan okul spor müsabakaları 30 Mayıs 2017 itibarinde son buldu. Müsabakalar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere toplam 14 tesiste gerçekleştirildi.

2015-2016 Eğitim öğretim yılında 14 bin 497 olan lisanslı sporcu sayısı 2016-2017 eğitim öğretim yılında 19 bin 102 sayısına ulaşarak,okul spor faaliyetlerine katılım sağlandı. Bu eğitim öğretim yılında okul spor faaliyetlerine katılan 205 okuldan bin 280 branş ve kategoride faaliyet yapıldı.

Fevzi Çakmak Ortaokulunda müsabakalara katılan ve derece yapan öğretmenler için belge töreni düzenlendi. Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Şube Müdürü Ömer Faruk Güneş, Okul Sporları İl Temsilcisi Zeynal Abidin Deneri ve beden eğitimi öğretmenleri katıldı.

Gruplarda, yarı finallerde ve Türkiye finallerinde derece yapan okulların beden eğitimi öğretmenlerine Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya tarafından teşekkür belgesi verildi.

Müdür Mete Kızılkaya yaptığı açıklamada, “2016-2017 Eğitim öğretim yılında bir önceki yıla göre sporcu ve takım sayılarında artış göstererek, grupta ve Türkiye finallerinde dereceye giren okullarımızın başarı oranı bir hayli yükselmiştir. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında bu başarılarımızı daha da üst seviyeye çıkarmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bu anlamda faaliyetlere katılan öğrencilerimize,öğretmenlerimize ve okul idarecilerimize teşekkür ederim. Ayrıca okul spor faaliyetlerinde paydaş kurumumuz olan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’e ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.