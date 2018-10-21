Okulda yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından Muhammet Fatih Safi Türk İlkokulunda yapılan yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Kahta Belediyesi itfaiye ekipleri, ilkokul öğrencilerine yönelik yapılan yangın tatbikatında, öğrencilere okulun bahçesinde olası bir tüp, katı ve sıvı yangınlarına karşı söndürme teknikleri gösterildi. İtfaiye müdürlüğündeki görevliler personeller tarafından, yangın tatbikatı öncesi öğrencilere yangında neler yapılması noktasında bilgiler verilerek, yangın çeşitleri ve yangına müdahale yöntemleri anlatıldı. Daha sonra da uygulamalı olarak yangın söndürme tatbikatına geçildi. Ekipler, okulun bahçesinde olası bir tüp, katı ve sıvı yangınlarına karşı söndürme teknikleri öğrencilere anlattı.

Yapılan bilgilendirmeden sonra, okul görevlileri tarafından yangın alarmı verildi. Öğrenciler yangın alarmından sonar hızlı bir şekilde binayı terk etti. Okulun en üst katında mahsur kalan öğrencileri ise itfaiye aracından merdiven uzatılarak pencereden kurtarıldıktan sonra tatbikat sona erdi.