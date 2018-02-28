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28 Şubat 2018 12:35

Okullar Arası Halk Oyunları Yarışmaları başladı

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla okullar arası halk oyunları yarışmaları düzenlendi.

Okullar Arası Halk Oyunları Yarışmaları başladı

28 Şubat 2018 12:35


Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonunda 2017-2018 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Halk Oyunları yarışmaları başladı. Minikler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde düzenlenen yarışma, Düzenlemeli ve Düzenlemesiz dallarda yapılırken, yarışmalara 28 takım katıldı.


Türkiye Halk Oyunları Federasyonu MHK Üyesi Şah İsmail Çalışkan, yarışmaların bir gün süreceğini belirterek, “Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonunda 2017-2018 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Halk Oyunları yarışmaları başladı. Minikler yıldızlar ve Gençler kategorilerinde yarışma düzenleniyor. Düzenlemeli ve düzenlemesiz dallarda 28 takım yarışacak. Burada her kategoriden birinci olan takım 10-11 Martta Adana’da yapılacak olan grup yarışmasında temsil edecektir. Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fikret Keleş’e desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Gençliğimize sahip çıkan ve kültürümüzü yaşatan halk oyunlarının daha da ilginin artması için elimizden geleni yapacağız” dedi.


Yarışmaları Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya da izledi.




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