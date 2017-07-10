Okullara ‘beyaz bayrak’ ve ‘beslenme dostu’ sertifikası verildi

Adıyaman Sağlık Müdürlüğü konferans salonda gerçekleştirilen sertifika törenine Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Altındal, şube müdürleri ve okul yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Adıyaman’da 225 okul beyaz bayrak almaya hak kazanırken, 34 okul beslenme dostu okul sertifikası almaya hak kazandı. Adıyaman’da Beslenme Dostu Okul sayısı 69 ‘a yükseldi.

Milli Eğitim yetkilileri, eğitim kurumlarımızın temiz ve sağlıklı bir çevreye kavuşturulması sağlamak, okullar arasında temizlik, hijyen, okul kantini gibi konularda olumlu yönde bir rekabet ortamı oluşturulmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programının ‘Okullarda Obezite ile Mücadelede Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması’ başlığı kapsamında, ‘Beslenme Dostu Okul Projesi’ ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması amaçlanıyor.