Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Eğitim Bir-Sen tarafından düzenlenen okullararası voleybol turnuvası başladı.

Kahta Eğitim Bir- Sen tarafından hazırlan voleybol turnuvasında okullarda çalışan öğretmenler kurdukları takım ile katılacak. Sporu benimsetmek ve özendirmek amacıyla düzenlenen turnuvada başarılı olan takımlar ödüllendirilecek.

İlçe Kapalı Spor Salonunda düzenlenen turnuvanın açılış töreni ve ilk maçına ilçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, Kahta Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, Eğitim Bir-Sen Kahta Temsilcisi İsmail Tümer ve öğretmenler katıldı.