Okullarda akılcı ilaç kullanımı anlatıldı

13-19 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası münasebeti ile Sağlık Müdürlüğü Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şubesi ve İlçe Sağlık Müdürlükleri personelleri tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Okullarda 1. sınıf öğrencilerine dağıtılmak üzere bin 100 adet silgi, bin 100 adet kalem, bin 100 adet kalemtıraş ve bin 100 adet kalemlik, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen Namık Kemal İlkokulu, İnönü İlkokulu, Malazgirt İlkokulu, Zeynep Turgut İlkokulu, Orhan Gazi İlkokulu, Atatürk İlkokulu, TOKİ Ak Şemsettin İlkokullarında okuyan öğrencilere dağıtıldı.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz tarafından, hediyeler öğrencilere verildi. Erdoğan Öz, ayrıca öğrenci velilerine verilmek üzere içerisinde akıllı ilaç kullanımı ile ilgili tavsiyelerin yazıldığı bin 100 adet mektup öğrencilere verildi.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencileri bilgilendiren İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, miniklere ve velilerine hekimlerinin reçete etmediği ilaçları kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Yetkililer ayrıca hasta oldukları zaman önce hekimlerine başvurmaları, hekimlerinin önerdiği ilaçları, belirlenen süre ve miktarlarda kullanmaları gerektiği konusunda bilgiler aktardı.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen önemli sorunlardan biridir. İlaçların yanlış ve uygunsuz kullanımı hem sağlığımıza hem de bütçemize büyük zarar vermektedir. Ülkemizde de DSÖ'nün önerileri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığımız 2014 yılında ‘Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı'nı hazırlamış ve uygulamaya koymuştur. Tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de AİK'nın ana teması bağışıklık sisteminin etkilenmesi sebebiyle antibiyotik direncini ve kullanımını azaltmak amacıyla, Sağlık Müdürlüğümüz tarafından ilimizde bir dizi faaliyetler yapılmış ve yapılmaya da devam edilmektedir.

Yapılan tüm bu faaliyetler neticesinde Adıyaman'da, 2015 yılında antibiyotik bulunan reçete yüzdesi (Aile Hekimi+Diğer Hekim) yüzde 37.35 (TOR yüzde 33.56) iken, 2016 yılında yüzde 33.95 (TOR yüzde 32.11) ve 2017 yılında yüzde 31.65 (TOR yüzde 29.76) inmiş olup, bölgemizde antibiyotik bulunan reçete yüzdesi en düşük olan il haline gelmiştir” diye konuştu.