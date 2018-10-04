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Okullarda görev yapacak güvenlikçiler kura ile belirlendi

Toplum Yararına Çalışma Program (TYP) kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapacak güvenlikçiler kura ile belirlendi.


İşkur tarafından ilana çıkan ve şartları tutan kişilerin başvurduğu okul güvenlik görevlileri için kura çekimi yapıldı. İl merkezinde ki okullarda görev alacak olan 105 kişi için 508 kişi başvurdu.


Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Salonunda Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Çelik'in de katılımı ile noter tarafından kura çekimi gerçekleştirildi.


Kurada ismi çıkanlar 15 Ekim tarihinden itibaren 9 ay boyunca okullarda güvenlik görevlisi olarak çalışacak.


Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Çelik konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Adıyaman il merkezindeki okullarda 105 güvenlikçi alımını gerçekleştiriyoruz. Bunun için 508 kişi başvurdu. Merkezdeki okullarımızın güvenliğinde görevlendireceğiz. Bunlar 9 ay boyunca çalışacak. 15 Ekim'de işbaşı yapacaklar. Noter kanalıyla kura çekimi yapılıyor. İsimler okundu ve isimler kutudan çekiliyor. İl genelinde ise 230 güvenlikçi alımı yapılıyor” dedi.


Çelik, okullarda görev yapacak temizlik görevlilerinin ise geçen hafta kura çekimlerinin yapıldığını aktardı.

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