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11 Mayıs 2018 08:56

Okullarda müzik atölyeleri açıldı

Adıyaman’da 3 okulda kurulan müzik atölyesinin açılışı tören ile gerçekleştirildi.

Okullarda müzik atölyeleri açıldı

11 Mayıs 2018 08:56


Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestra sanatçılarından Dinçer Özer, Vali Yardımcısı Adem Kaya ve Mili Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Fevzi Çakmak Ortaokulunda, Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Altınşehir Ortaokulunda ‘Dinçer Özer’ Müzik Atölyesi sınıflarının açılışını gerçekleştirdi.


Özer ve beraberindeki protokol üyeleri öğrencilerle birlikte sohbet edip birlikte enstrümantal çaldı. Sanat hayatına ilişkin öğrencilere bilgi ve tavsiyelerde bulunan Özer, onlara kendilerini her alanda geliştirmeleri tavsiyelerinde bulundu.


Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ise, sanatın yaşamın her alanında vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirterek eğitimle beraber ülkenin kendisini yetiştirmiş başarılı sanatçılara da ihtiyacı olduğunu söyledi.




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