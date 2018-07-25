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25 Temmuz 2018 09:32

Olaya giden polis kaza yaptı: 1 Yaralı

Adıyaman’da, olaya giden polis otosu ile bir başka otomobilin çarpışması sonucu kadın polis memuru yaralandı.

Olaya giden polis kaza yaptı: 1 Yaralı

25 Temmuz 2018 09:32


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Ahmet Y., idaresindeki 02 FC 450 plakalı polis ekip otomobili ile Haldun D., idaresindeki 02 AZ 138 plakalı otomobil Sağlık Ocağı Caddesinde çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan kadın polis memuru Kadriye Dilek Dumanlı yaralandı. Yaralı polis memuru olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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