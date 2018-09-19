Ölmemek için nakil bekliyor

Adıyaman'da, 4 yıldır böbrekleri olmadığı için haftada 3 gün diyalize giren 52 yaşındaki Elifan Hermenci, biran önce böbrek nakli olarak hayata tutunmak istiyor.

Adıyaman merkeze bağlı Kozan Köyünde yaşayan 6 çocuk annesi Elifan Hermenci, ağrıları nedeni ile 20 yıl önce Adana'da bulunan bir hastaneye gitti. Hem işlevini yitirmesinden hem de bulunan taşlardan dolayı bir böbreği kendisinden alındı. 16 Yıl boyunca tek böbrekle yaşayan Hermenci, yeniden rahatsızlanınca 16 yıl sonra hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Hermenci'nin burada tek böbreğinin de işlevini kaybetmesinden dolayı böbreği alındı. Böbreksiz kalan ve 4 yıldır diyalize girerek yaşamını sürdürmeye çalışan Hermenci, ölmek istemediğini belirterek, böbrek nakli için destek bekledi.

Çok zor zamanlar yaşadığını belirten Hermenci, "Şuan iki böbreğimde yok. Haftanın 3 günü diyalize girip çıkıyorum. Her bir diyaliz 4 saat sürüyor. Oldukça zor durumdayım. Böbrek nakli için yakınların ve sevenlerim örnek verdi ama ne yazık ki hiç birinin örnekleri ile benim örnekler tutmadı. Ben ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum. 16 Yıl tek böbrekle yaşadım, son 4 yıldır da tamamen böbreksiz yaşıyorum. Allah rızası için yardım edin bana. Bu son birkaç aydır sürekli rüyalarımda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı rüyalarımda görüyorum ve sürekli bana iyi olacağımı söylüyor. İnşallah bu rüyalarım en kısa zamanda gerçek olur. Böbreğime kavuştuğum an Emine Erdoğan'ı uzaktan da olsa görmek için yanına gideceğim. Ben sağlığıma kavuşmak istiyorum. Allah rızası için bana yardım edin ölmek istemiyorum” diye konuştu.