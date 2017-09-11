Oluklu Grup İçme Suyu hattında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Kahta ilçesinde yapımı devam eden Oluklu Grup İçme Suyu ishale hattındaki çalışmalar hızlı ilerliyor. Su deposu ve boru hattı çalışmalarını yerinde inceleyen İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, muhtarlarla görüştü.

Göçeri Muhtarı Ali Erdem ve Eskitaş Muhtarı Mevlüt Alagöz ile birlikte incelemede bulunan Erdoğan’a muhtarlar yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, “Köylerimizin bir an önce içme suyuna kavuşması ve tankerler ile taşıdığımız suyundan son bulup normal hayatına dönmeleri için tüm imkanlarımızı sarf ediyoruz. Burada çalışmaları sürdüren usta ve personellere güzel ve pratik çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra vatandaşlarımızın bu türlü sıkıntılarla karşı karşıya kalmayacak. İl Özel İdaresinin tüm imkanlarını kullanılarak vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için tankerlerle taşıdığımız sudan başka bir çare bulunamadı. Ben buradan kuraklık nedeniyle su sıkıntısını çeken köylerimizin vatandaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Rabbim bu ve buna benzer sıkıntıları bir daha göstermesin. Bizler tam kadro olarak milletimizin hizmetindeyiz. Bizim hizmetten başka bir derdimiz yok. Bizler milletimize ne yapsak azdır. Bu millet hizmetin en iyisine layıktır” dedi.

Göçeri Muhtarı Ali Erdem ise, “Kuraklık nedeniyle Oluklu Grubu İçme Suyu hattında su azalması oldu. Bu hattan su alamadık. Sıkıntılarımızın giderilmesi için İl Özel İdaresi tüm imkanlarını kullanılarak tankerler ile bizlere su taşıdılar. Pompa ile barajdan alacağımız su için yapılan su deposunun inşaatı hızla devam ediyor. Bölgemize yapılan büyük bir yatırımdır. Proje ile uzun bir süre bölgenin su ihtiyacını karşılayacak. Bu hizmette emeği geçen Sayın Valimiz Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkanvekilimiz Ahmet Aydın’a, Milletvekillerimiz Adnan Boynukara’ya, İbrahim Halil Fırat’a, Salih Fırat’a, İl Başkanımız Abdurrahman Dimez’e, İl Genel Meclis Başkanımız Mehmet Can Erdoğan’a, İlçe Kaymakamımız Sayın Ahmet Gazi Kaya’ya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık’a teşekkür ediyorum” dedi.