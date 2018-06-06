Ölümden dönen çocuğun annesi olay anını anlattı

Adıyaman merkez Turgutreis Mahallesi Valilik arkasındaki İstiklal Caddesi’nde 3 yaşındaki G.O. 4’üncü kattan otomobilin üzerine düşmüştü. Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan G.O.’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

G.O.’nun annesi Hatice Oğuz ise yaşananları anlattı. 3 yaşındaki kızının gözetim altında tutulduğunu, vücudunda kırık bulunmadığını belirten Hat,ce Oğuz, "Babası yemeği fırına götüreceğini söyledi ben de tamam dedim. Babası gidince ablasına dedim ki gel içeriye gir ki çocuk da gelsin, zaten ben de kapının önündeydim. Tamam anne bir şey yapmıyoruz sadece konuşuyoruz dedi. Daha sonra bir daha söyledim yine tamam anne demesiyle pat diye bir ses geldi. Bana dedi ki anne Gülfidan aşağıya düştü. Direk ben giriş kapısına yönlenerek aşağıya indim. Gittiğimde yerde baygın yatıyordu. Komşular bırakmadı ki alayım. Sonra direnerek aldım kucağıma. Gülfidan, Gülfidan dememle ağlamaya başladı. Sonra dediler sarsma, daha sonra da ambulans geldi ve acile getirdiler. Doktorlar görünürde kötü bir şeyin olmadığını söylediler ama vücuttur bomba gibi, dediler belki şimdi vücut tepki veremez ama sonra verebilir dediler. Müşahede altında kalınması gerektiğini söylediler” diye konuştu.