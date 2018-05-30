Onaylanan proje sözleşmeleri imzalandı

Kahta ilçesinde üretim odaklı nesillerin yetişmesine katkı sağlayacak olan yaklaşık 610 bin TL tutarındaki projelerin sözleşmesi imzalandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘İnovasyon Destekli Kültür Merkezi’ projesiyle eski halk eğitim merkezi binası onarım ve tadilat sürecine girecek. Tadilat sürecinin tamamlanmasıyla bina genç bireylerin, robotik, mekanik, ahşap ve elektronik çalışmalarını yapabileceği bir çalışma sahasına dönüşecek. Genç bireyler İnovasyon Destekli Kültür Merkezinde profesyonel eğitmenlerden aldıkları eğitimle birlikte yeni projeleri hakkında çalışma yapma imkanına sahip olacak. Projenin 2. basamağı olan ‘Trafikte Bilinç ve Nezaket’ projesiyle çocuklar, trafikte uygulaması ve uyması gereken kuralları öğrenebileceği bir oyun alanına sahip olacak. Çocuklar bu oyun alanında eğitmenler tarafından trafik kuralları hakkında bilgi sahibi olacak. Üretim odaklı bir nesil yetiştirmek istediklerini kaydeden ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, “Bugün kalkınma ajansı genel sekteri ve yetkilileri ile 2 projemizin sözleşmelerini imzaladık. ‘İnovasyon Destekli Kültür Merkezimiz’ hayata geçtiğinde gençlerimiz, kodlama eğitimi, robotik eğitim, mekanik eğitim alanlarının verileceği atölyeler sahip olacak. Gençlerimiz bu atölyelerde gereken her eğitimi alma imkanına sahip olacak. Burada aldıkları eğitimle ile çeşitli projelere imza atarak üretim odaklı çalışmalar yapabilecekler. Gençlerimiz, bu eğitimleri alarak geleceğe daha donanımlı yetişmiş bireyler olacak. ‘Trafikte Bilinç ve Nezaket’ projemiz ile ilgili öğrencilerimiz trafikte nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda gerekli eğitimi alacak. Öğrencilerimiz aynı zamanda uygulama alanında aldıkları bu eğitimi uygulayarak günlük pratiğe dökme imkanına sahip olacak. 2 projemizin memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Her iki projemizin de hazırlanmasında ve faaliyete geçmesinde emeği geçen TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın’a, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’ya, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya’ya ve ARGE birimine teşekkür ederim” diye konuştu.

Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü makamında düzenlenen sözleşme imza törenine İpek Yolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen ile kurum personeli katıldı.