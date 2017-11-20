Op.Dr. Ali Tutuş prostatın sinsi karaktere sahip olduğunu söyledi

Dr. Ali Tutuş, soğuk havanın, idrar yolları enfeksiyonu riski oluşturduğu gibi, prostat şikayetlerini de arttırdığını söyledi.

Prostat büyümesinin, idrara sık çıkma, özellikle geceleri idrara kalkma, idrar yaptıktan sonra damlamanın sürmesi, zorlanarak ve ıkınarak idrar yapma, idrar akımının kesik kesik olması, ağrılı ve kanlı idrar yapma, yanma gibi belirtileri olduğunu ifade eden Op. Dr. Ali Tutuş, “Prostat büyümesi özellikle 40 yaş üzeri erkeklerde başlamaktadır. İdrar yapmada şikayetler çoğunlukla daha geç başlayabilir. Özellikle soğuk havalarda artan şikayetlere karşı, soğukta uzun süre kalmama, soğuk yere oturmama, idrarını uzun süre tutmamalı, İlaç tedavilerini aksatmamalı, baharatlı yiyeceklerden kaçınmalı, kahve ve çay idrar şikayetlerini artırdığından dolayı bu içeceklerin azaltılmasını ve bol sıvı tüketilmesini önermektedir. Prostat büyümesi olan hastalarda sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, ağrı, kesik kesik idrar yapma, idrarı tam boşaltmama, gece sık idrara kalkma, ani idrara sıkışma hissi olabilir. Buda kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Bu bakımdan sinsi karaktere sahip bir hastalıktır. Özellikle erken dönemlerinde hiç belirti ve şikayet görülmeyebilir. Prostat kanseri belirtileri ortaya çıktığında, hasta bazı tedavi şanslarını kaybedebileceğinden, düzenli doktor kontrollerinin tedavi başarısında önemi büyüktür. Prostat kanserinde diğer kanserlerde olduğu gibi erken teşhis ile yaşam kaybı oranları azaltılabilir. Erken teşhisin sağladığı bir diğer fayda ise prostat kanseri tedavisine bağlı yan etkilerin minimum düzeyde kalmasıdır. Ailesinde prostat kanseri varsa 40 yaşından sonra, yoksa 50 yaşından sonra yılda bir kez muayene ve gerekli tetkiklerin (USG, İDRAR, tahlili ve prostat kanser testi PSA yapılması gerekir” dedi.