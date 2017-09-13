Organik arı ürünleri üretiminin yaygınlaşması semineri verildi

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ek binasında düzenlenen seminer, Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu ile Yrd. Doç. Dr. Gonca Özmen Özbakır tarafından arı yetiştiricilerine, üreticilerine ve müdürlük personellerine verildi.

Gerçekleştirilen seminerde konuşan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, “Yüzde 70 hibeli organik arı ürünlerinin üretiminin yaygınlaştırılması projesi her çiftçiye 48 organik polen tuzaklı kovan, 30 ana arı, 30 kilo temel petek, organik ilaç ve üç yıllık sertifikasyon ücreti verildi. Son üç yılda toplamda 11 bin 950 kovan dağıtıldı. Adıyaman’da, badem bahçelerinin yaygınlaştırılması ile beraber arıcılıkta yaygınlaştırılmaya çalışmaktayız. İlimiz arıcılarının ufkunun açılması ve modern arıcılık tekniklerinin öğrenilerek arıcılarımızın bilgi dağarcıklarını genişletmek maksadıyla bugün burada toplandık. Seminerimizin hayırlara vesile olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.