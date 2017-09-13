Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 15:04

Organik arı ürünleri üretiminin yaygınlaşması semineri verildi

Adıyaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından ‘Organik arı ürünleri üretiminin yaygınlaşması’ konulu seminer düzenlendi.

Organik arı ürünleri üretiminin yaygınlaşması semineri verildi

13 Eylül 2017 15:04


Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ek binasında düzenlenen seminer, Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu ile Yrd. Doç. Dr. Gonca Özmen Özbakır tarafından arı yetiştiricilerine, üreticilerine ve müdürlük personellerine verildi.


Gerçekleştirilen seminerde konuşan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, “Yüzde 70 hibeli organik arı ürünlerinin üretiminin yaygınlaştırılması projesi her çiftçiye 48 organik polen tuzaklı kovan, 30 ana arı, 30 kilo temel petek, organik ilaç ve üç yıllık sertifikasyon ücreti verildi. Son üç yılda toplamda 11 bin 950 kovan dağıtıldı. Adıyaman’da, badem bahçelerinin yaygınlaştırılması ile beraber arıcılıkta yaygınlaştırılmaya çalışmaktayız. İlimiz arıcılarının ufkunun açılması ve modern arıcılık tekniklerinin öğrenilerek arıcılarımızın bilgi dağarcıklarını genişletmek maksadıyla bugün burada toplandık. Seminerimizin hayırlara vesile olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
  • Pazar
    Sıcak
    41°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç