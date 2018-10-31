Organik arıcılık eğitimleri Çelikhan'da başladı

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Çelikhan'ın Organik Arıcılığa Geçiş projesi kapsamında 35 arı yetiştiricisine eğitim verilmeye başlandı.

Cumhuriyet Ortaokulu Konferans Salonunda Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu tarafından arıcılık ve organik arıcılık konularında 5 günlük eğitim süreci başlatıldı. Eğitimin açılış programına Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü Türker Yener ve Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Atilla Öztokmak ile arıcılar katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan yaptığı açılış konuşmasında Adıyaman'da arıcılığın geliştiğini buna paralel olarak badem üretiminde Türkiye birincisi olduğumuzu ve Çelikhan'da bir apiterapi merkezinin kurulmasının çok iyi olacağını dile getirdi.

Alan, eğitimin tamamlanması ile arıcıların daha bilinçli daha yüksek ve daha sağlıklı organik bal yetiştirecek düzeye geleceklerini söyledi.

Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü Türker Yener ise bölgenin arıcılıktan sorumlu enstitü olmaları ve projenin ortağı olarak bölgede arıcılığın gelişmesi için bütün imkanlarını kullanacaklarını ve gerekli araştırmalarını da yapacaklarını vurguladı.

Açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu tarafından organik arıcılık ile ilgili eğitim verildi.