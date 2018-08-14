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14 Ağustos 2018 16:38

‘Organizasyonel Liderlik’ konulu seminer verildi

Adıyaman’ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürleri ve yardımcılarına çalışanların motivasyonunu ve performansını artırmaya yönelik ‘Organizasyonel liderlik’ konulu seminer verildi.

‘Organizasyonel Liderlik’ konulu seminer verildi

14 Ağustos 2018 16:38


İpekyolu Kalkınma ajansı tarafından desteklenen seminer, Kahta Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinde düzenlendi.


Eğitim Uzmanı Yeliz Ceyran tarafından verilen seminerde kurum amirlerine, liderlik, liderliğin getirdiği görev ve sorumluklar hakkında bilgi verildi.


Eğitim Uzmanı Yeliz Ceyran, yöneticilere ve yönetici adaylarına liderlik tutumunu geliştirmeyi, planlama yapmayı, yüksek iş performansı oluşturmayı, problemleri hızlı çözmeyi ve motivasyon sağlamayı, hızlı düşünmeyi ve çözüm bulmayı, takım çalışmasının önemini aşılamayı, sevilen ve benimsenen bir yönetici olmanın yollarını anlattı.


Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinde düzenlenen seminere, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Öztürk, okul müdürleri ile yardımcıları katıldı.




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