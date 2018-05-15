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15 Mayıs 2018 17:17

Organize sanayi bölgesi yolunda yol genişletme çalışması yapılıyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi yolunda yol genişletme ve düzenleme çalışmasına başladı.

Organize sanayi bölgesi yolunda yol genişletme çalışması yapılıyor

15 Mayıs 2018 17:17


Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Gülbeyaz Konutları güzergahında bulunan Karapınar Caddesinde yol genişletme ve düzenleme çalışmasına başlayan Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun şekilde kullanılan yolu kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyor.


Türkiye Petrolleri ve OSB’den dolayı ağır tonajlı araçlarında kullandığı yolda öncelikle genişletme çalışmalarına başladıklarını söyleyen Adıyaman Belediyesi görevlileri, yol genişletme çalışmalarından sonra asfaltlama çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.


Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, daha önce büyük sıkıntı yaşanan yolda genişletme ve düzenleme çalışmalarına başlayan Adıyaman Belediyesine teşekkür etti.




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