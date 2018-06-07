Orgeneral Arif Çetin Vali Kalkancı’yla bir araya geldi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’e valilik ziyareti sırasında Jandarma Adana Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve Jandarma Havacılık Başkanı Tuğgeneral Ali Doğan eşlik etti. Valilik önünde Vali Kalkancı, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper tarafından karşılanan Orgeneral Arif Çetin, Valilik Şeref Defterini imzalayarak Vali Nurullah Naci Kalkancı ile makamında bir süre görüştü.

Vali Nurullah Naci Kalkancı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.