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07 Haziran 2018 14:01

Orgeneral Arif Çetin Vali Kalkancı’yla bir araya geldi

Adıyaman’daki Jandarma birliklerini denetlemek, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman’a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, ziyaret programı kapsamında Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’yı makamında ziyaret etti.

Orgeneral Arif Çetin Vali Kalkancı’yla bir araya geldi

07 Haziran 2018 14:01


Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’e valilik ziyareti sırasında Jandarma Adana Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve Jandarma Havacılık Başkanı Tuğgeneral Ali Doğan eşlik etti. Valilik önünde Vali Kalkancı, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper tarafından karşılanan Orgeneral Arif Çetin, Valilik Şeref Defterini imzalayarak Vali Nurullah Naci Kalkancı ile makamında bir süre görüştü.


Vali Nurullah Naci Kalkancı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.




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