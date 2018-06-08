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08 Haziran 2018 14:18

Orgeneral Çetin Besni ilçesini gezdi

Adıyaman’daki jandarma birliklerini denetlemek, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman’a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, ziyaret programı kapsamında Besni’ye de gelerek incelemelerde bulundu.

Orgeneral Çetin Besni ilçesini gezdi

08 Haziran 2018 14:18


Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ziyaretinin ardından Besni’ye gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer’i makamında ziyaret etti.


Çetin’e ziyareti sırasında Adana Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Zafer Koç, Jandarma Havacılık Daire Başkanı Tuğgeneral Ali Doğan, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Besni İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferhat Aydın, Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan ve Besni İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Yüksel eşlik etti.


Kaymakam Gencer ile bir süre sohbet eden Orgeneral Çetin daha sonra Besni İlçe Jandarma Komutanlığını ve esnafları ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Orgeneral Arif Çetin ve beraberindekilere teşekkür etti.




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