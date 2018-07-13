Orman yangını ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Son gelen ihbarın asılsız çıkması hem ekipleri hem de vatandaşları sevindirdi.

Edinilen bilgiye göre, son 4 gün içerisinde Karadağ Hatıra Ormanı’nda bilinmeyen nedenlerden dolayı farklı noktalarda 5 defa orman yangını meydana gelmiş, birçok çam ağacı ve badem ağaçları zarar görmüştü. Yaşanılan orman yangınları, Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri ile Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürülmüştü. 4 gün boyunca 5 defa meydana gelen orman yangınlarının 5. gününde yine orman yangını ihbarını alan ekipler, zaman kaybetmeden olay yerine geldi. Ormanlık alan içerisini ve çevresini tamamen gezen itfaiye ve polis ekipleri herhangi bir yangın ile karşılaşmayınca ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

Son gelen ihbarın asılsız çıkmasına sevindiklerini belirten Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Çelik, “Vatandaşlarımızdan bu hassas konu için dikkat etmelerine karşı ikazlarda bulunmamıza rağmen demek ki bu hassasiyetler gösterilmiyor. Son 4-5 gündür 6. orman yangını ihbarı. Bugün Allah’tan ihbar asılsız çıktı. Ekipler her tarafa baktılar ama herhangi bir yangın izine rastlanmadı. Ama dün ve önceki günler sizlerin de izlediği gibi burada yoğun bir mesai harcadık” diye konuştu.