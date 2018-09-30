İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Orman yangını paniğe neden oldu

Adıyaman Karadağ Ormanlık alanında meydana gelen yangında 10 hektarlık ormanlık alan kül oldu.


Edinilen bilgilere göre, Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü üst tarafında bulunan Zeynel Abidin Türbesi yanındaki Karadağ Ormanlık alanında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Yangının fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale edildi. Ekipler tarafından yapılan yarım saatlik çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Olayda 10 hektarlık alanda bir çok yeni dikilmiş çam ve meşe ağacı fidesi yanarak kül oldu.


Öte yandan geçtiğimiz günlerde aynı bölgede yine orman yangını meydana gelmiş, 10 hektarlık alan yine kül olmuştu.


Konulan ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.