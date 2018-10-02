Orman yangını söndürüldü

Edinilen bilgilere göre, Karadağ Ormanlık alanında dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar olay yerine giderek hem alevlere müdahalede bulundu hem de durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale ederken, jandarma ekipleri ise olay yerinde ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Rüzgarın etkisi ve arazinin sarp olması dolayısıyla yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangın yapılan çalışmaların ardından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken bazı çam ağaçları zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.