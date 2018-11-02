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Ormandaki ağaçlar kurumaya başladı

Adıyaman’da yaz aylarında çıkan yangında dibindeki otluk ve çalılıkların yandığı ağaçlar kurumaya başladı.

Adıyaman'da yaz aylarında çıkan yangında dibindeki otluk ve çalılıkların yandığı ağaçlar kurumaya başladı.


Karadağ Ormanlık alanının çeşitli kısımlarında yaz mevsimi boyunca 15 yangın çıktı. Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğünün Turizm Uygulama Otelinin batı kısmında yer alan bölgede çıkan yangında otluk ve çalılıklar yanmıştı. Yaklaşık 500 dönümlük alanda etkili olan yangın sonrasında ağaçlar kurumaya başladı.


Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi, belirtilen noktada çıkan yangın sonrasında ağaçlarda görülmeye başlayan kurumanın mevsimsel olduğunu ve ilkbahar ile birlikte ağaçların yenide yeşereceğini dile getirdi.

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