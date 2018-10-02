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Ormanlık alan 14'üncü kez yandı

Yaz mevsimi boyunca 13 kez yanan Adıyaman Karadağ Ormanlık alanında 14’üncü kez yangın çıktı.

Yaz mevsimi boyunca 13 kez yanan Adıyaman Karadağ Ormanlık alanında 14'üncü kez yangın çıktı.


Adıyaman Karadağ Ormanlık alanında seyir tepesinin batı mevkiinde başlayan yangın, otluk alandan ormana yayıldı. Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Sabotaj şüphesinin olduğu ormanlık alandaki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Orman İşletme ve Adıyaman Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısmen kontrol altına alınan yangında şu ana kadar 5 hektarlık alanın yandığı öğrenildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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