Ormanlık alanda yangın

Bu yıl içerisinde en az 10 defa yangın çıkan Karadağ Ormanlık alanda yine yangın çıktı. Birileri tarafından yakıldığı sanılan ama çıkış sebebi kesin olarak tespit edilemeyen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Bir süre sonra yangını kontrol altına alan ekipler, yangını söndürdü. Çıkan yangında yaklaşık 10 dönümlük alanın yandığı bildirildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.