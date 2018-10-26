Ortaokul öğrencilerinden hastalara ziyaret sürprizi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ilçedeki devlet hastanesinde yatan hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulu 7.sınıf öğrencileri devlet hastanesine yatarak tedavi gören yaşlı hastaları ziyaret ederek Kuran-ı Kerim hediye etti. Öğrencilerin hastaları ziyaret etmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Reşit Kaşıkara, “Yaşlılarımız, dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Devlet Hastanesi Baş Hekimi Doktor Selim Kuşağlı'ya bize bu imkanı verdiği için şükranlarımı sunarım” diye konuştu.