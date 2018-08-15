Ortaokul öğrencisi biriktirdiği harçlıklarıyla aldığı altını bozdurdu

sınıf öğrencisi Yusuf Şenlik harçlıklarıyla aldığı altını bozdurarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’döviz ve altınları bozdurun’ çağrısına destek verdi.

3 yıl boyunca okul harçlığını biriktirerek 3 çeyrek altın alan 13 yaşındaki Yusuf Şenlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına destek vermek için altınlarını Türk Lirası’na çevirdi.

Vatanına ve milletine sahip çıkmak için vatandaşların dolar veya altınlarını Türk Lirası’na çevirmesi gerektiğini söyleyen Yusuf Şenlik, “Üç yıl boyunca biriktirdiğim okul harçlığımla 3 adet çeyrek altın almıştım. Bugün güzel Türkiye’m için, vatanım, milletim ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için okul harçlığımla aldığım 3 çeyrek altını Türk Lirası’na çevirerek ülkeme sahip çıkıyorum. Bugün bütün vatandaşların varsa yastık altında doları veya altını Türk Lirası’na çevirmeleri için davet ediyorum” diye konuştu.