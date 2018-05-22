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22 Mayıs 2018 15:13

OSB yolunda asfalt çalışmaları sürdürülüyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi yolunda daha önce gerçekleştirdikleri yol genişletme ve düzenleme çalışmasından sonra asfalt çalışmalarına başladı.

OSB yolunda asfalt çalışmaları sürdürülüyor

22 Mayıs 2018 15:13


Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) güzergahında bulunan Karapınar Caddesinde daha önce yol genişletme ve düzenleme çalışması yapan Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun şekilde kullanılan yolu kısa süre içerisinde hizmete açmak için asfalt dökümüne başladı.


Türkiye Petrolleri ve OSB’den dolayı yoğun bir şekilde kullanılan yolun bir an önce hizmete açılması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyleyen Adıyaman Belediyesi yetkilileri, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.


Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren bölge sakinleri ise Adıyaman Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.




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