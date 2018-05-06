Diğer
Kategoriler
06 Mayıs 2018 16:14

OSB’nin doğalgaz sorunu çözüldü

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni OSB’de doğalgaz sorunun aşıldığını ve çalışmalara başlanıldığını söyledi.

OSB’nin doğalgaz sorunu çözüldü

06 Mayıs 2018 16:14


Kaymakam Ahmet Gencer, ilk etapta OSB’nin girişine kadar ana hattın çekileceğini ve gerekli çalışmaların ardından OSB’nin doğalgaza kavuşacağını belirtti. Gencer, "Besni’de göreve başladığım günden bu yana bu konunun üzerinde titizlikle durmaktaydım. Doğalgaz hem ekonomik oluşu hem de çevre kirliliği oluşturduğundan OSB’deki işletmeler ve çevresindeki yaşam alanları için büyük öneme sahip bir yakıt olma özelliğini taşımaktadır. Çevre ve hava kirliliğini önleyen, üretim maliyetlerini düşürerek günümüzdeki rekabet ortamında ayakta kalabilmek adına işletmeler için büyük önem taşıyan doğalgaz sorununun çözümü ilçeye yatırım yapacak işletmelerin sayısını da artıracaktır. Doğalgaz çalışmalarında ana hattın çekilmesi ve ardından yapılacak çalışmalardan sonra OSB’deki işletmelere gaz verilmesine başlanacak" diye konuştu.


Ayrıca doğal gazın OSB’ye yıl sonuna kadar verilmesinin planlandığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    Hafis Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç