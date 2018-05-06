OSB’nin doğalgaz sorunu çözüldü

Kaymakam Ahmet Gencer, ilk etapta OSB’nin girişine kadar ana hattın çekileceğini ve gerekli çalışmaların ardından OSB’nin doğalgaza kavuşacağını belirtti. Gencer, "Besni’de göreve başladığım günden bu yana bu konunun üzerinde titizlikle durmaktaydım. Doğalgaz hem ekonomik oluşu hem de çevre kirliliği oluşturduğundan OSB’deki işletmeler ve çevresindeki yaşam alanları için büyük öneme sahip bir yakıt olma özelliğini taşımaktadır. Çevre ve hava kirliliğini önleyen, üretim maliyetlerini düşürerek günümüzdeki rekabet ortamında ayakta kalabilmek adına işletmeler için büyük önem taşıyan doğalgaz sorununun çözümü ilçeye yatırım yapacak işletmelerin sayısını da artıracaktır. Doğalgaz çalışmalarında ana hattın çekilmesi ve ardından yapılacak çalışmalardan sonra OSB’deki işletmelere gaz verilmesine başlanacak" diye konuştu.

Ayrıca doğal gazın OSB’ye yıl sonuna kadar verilmesinin planlandığı öğrenildi.