Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunları işe başladı

İsotlar Grup Genel Müdürü Selçuk Kazankaya, İsotlar Grup’a bağlı olarak otomotiv sektöründe istihdam ettikleri mezun öğrencileri bundan sonraki süreçte de ihtiyaca dayalı olarak işe almaya devam edeceklerini belirtti.

Kazankaya ayrıca, İsotlar Grup olarak Kurucu Merhum Osman İsot’un ismini yaşatıldığı bir okuldan mezun olan öğrencileri işletmelerde istihdam ettiklerinden dolayı son derece mutlu olduklarını belirtti. İsotlar Grup İnsan Kaynakları Genel Müdürü Gözde Ejder ise, "2016 yılından beri her yaz döneminde staj eğitimine aldığımız Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerinden bu yıl mezun olmaya hak kazanan iki öğrenciye iş başı yaptırarak sürecin en güzel aşamasını tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İşe kabulü yapılan bu ilk grup öğrencileri Osmaniye Şubemizde ihtiyaç olduğu için oraya yerleştirildik. Önümüzdeki dönemlerde bünyemizde bulunan Adana, Kayseri şubelerinde de ihtiyaç oldukça işe yerleştirmelerimiz devam edecektir. Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İsotlar Grup ortaklığında yetiştirilen nitelikli insan gücü ile sektörümüze ve Ülkemiz ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Okul Müdürü Nevzat Avşar ise çok zorlu ve meşakkatli bir sürecin ardından öğrencilerinin protokol kapsamında işe yerleşmiş olmalarının kendilerini son derece mutlu ettiğini söyledi. Avşar, "Bundan sonraki süreçte de istihdam sayılarının artacak olması okulumuzun geleceği açısından son derece önemlidir. İş bulmanın çok zor olduğu bir dönemde böyle bir protokol kapsamında sigortalı olarak işe yerleşebiliyor olması Okulumuzun bundan sonraki dönemlerde tercih edilmesinde etkili olacaktır" diye konuştu.